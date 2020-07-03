Убили товарища и подожгли: пятерым мужчинам из Каушан грозит пожизненное

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала пятерых мужчин, подозреваемых в убийстве 33-летнего жителя Каушан. Преступление было совершено в 2018 году.

Задержанным от 24 до 36 лет. Правоохранители расследовали это дело полтора года. Изначально у них было трое подозреваемых, затем круг расширился до 5. В домах мужчин провели обыски, после чего их задержали.

Согласно материалам дела, убийство произошло после того, как подозреваемые и жертва употребляли спиртные напитки. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в результате которого собутыльники накинулись с кулаками на своего товарища. Они его жестоко избили, а затем отвезли на окраину села. Тело выбросили в яму для мусора, куда раньше работники местной фермы выкидывали трупы птиц, после чего подожгли. Смерть мужчины наступила в результате травматического и термического шока.

Согласно уголовному законодательству, умышленное убийство, совершенное несколькими людьми, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением.

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