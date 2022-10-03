Убил владельца пункта обмена валюты: виновный получил 11 лет тюрьмы

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Суд в Бельцах приговорил 61-летнего мужчину к 11 годам лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа по обвинению в убийстве.

Согласно материалам дела, убийство произошло в декабре 2012 года в пункте обмена валюты в Фалештах. В результате внезапного конфликта обвиняемый три раза выстрелил в хозяина валютки. Полученные им огнестрельные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в Апелляционной палате Бельц.

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