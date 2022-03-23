Убил собутыльника осколком: жителю Рыбницы грозит до 20 лет тюрьмы

0

В дежурную часть позвонил мужчина и сообщил, что обнаружил окровавленное тело своего соседа. На место происшествия прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. Медики констатировали смерть 38-летнего рыбничанина.

В ходе разбирательства было установлено: накануне горожанин был дома в компании с товарищем. Разговаривали, выпивали. В какой-то момент беседа переросла в спор. Тогда гость, мужчина 50 лет, схватил пустую бутылку из-под водки и накинулся на собеседника. «Розочкой» от разбитого сосуда он нанёс ему более десяти ударов в верхнюю часть туловища, после чего отправился домой.

Подозреваемого задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 20 лет. Ведётся следствие.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.