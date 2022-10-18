Убил приятеля обухом топора: сельчанин получил 11 лет тюрьмы

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В Каменке суд вынес приговор 67-летнему мужчине, признанному виновным в совершении убийства.

Следствием установлено, что в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, сельчанин нанёс знакомому порядка шести ударов по голове обухом топора. Пострадавший скончался на месте, сообщает novostipmr.com.

В суде обвиняемый полностью отрицал свою причастность к убийству. Пытаясь уйти от ответственности, он менял показания, обвинял в произошедшем преступлении других лиц. При этом многие односельчане отзывались о нём как об агрессивном человеке, злоупотребляющем спиртными напитками.

В итоге мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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