Убил приятеля металлической трубой: виновный получил 14 лет тюрьмы

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Суд Буюкан приговорил 50-летнего подсудимого к 14 годам лишения свободы за убийство, совершённое с особой жестокостью.

Согласно обвинительному заключению, в октябре 2021 года злоумышленник нанёс жителю столицы несколько ударов по голове металлической трубой. Из-за тяжких телесных повреждений потерпевший скончался.

Судебное разбирательство проводилось по упрощённой процедуре, так как подсудимый признал свою вину. Мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии закрытого типа.

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