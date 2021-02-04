Убил односельчанина в драке: жителю Единец грозит до 15 лет тюрьмы

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Полиция Единец задержала 58-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Его поместили под стражу на 72 часа.

По данным пресс-службы полиции, 3 февраля к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что нашла труп своего 51-лентнего родственника в его доме. Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что 30 января погибший употреблял спиртные напитки со своим односельчанином. В один момент между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый толкнул приятеля. Он упал и получил травму в области головы, в результате чего скончался.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

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