Убил коллегу на глазах у сына: в Италии задержали гражданина Молдовы

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Трагедия произошла накануне в итальянском городе Парма.

По данным местных СМИ, на одной из парковок города между супругами из Молдовы вспыхнула ссора. В какой-то момент мужчина начал применять к жене физическую силу. Знакомый семьи стал разнимать ссорящихся супругов, встав на защиту женщины. Однако её супруг, не совладав с собой, вытащил нож и ударил им 40-летнего мужчину. В результате потерпевший скончался до приезда “скорой”.

Свидетелем чудовищной сцены, как сообщают местные СМИ, стал несовершеннолетний сын супругов. Известно, что убитый был коллегой подозреваемого, передает tv8.md.

По предварительной информации, супруги готовились к разводу, а их встреча на парковке была назначена. После случившегося подозреваемый пытался сбежать, но карабинеры задержали его в парке неподалёку. Мужчине грозит тюремный срок.

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