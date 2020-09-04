Убийство жителя Абаклии: задержан подозреваемый

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Тело мужчины 1969 года рождения было найдено 29 августа. Оперативная группа ИП Бессарабки видимых признаков насилия не обнаружила, однако по результатам вскрытия было установлено, что причиной смерти стали тяжкие телесные повреждения.

Подозреваемый в преступлении был накануне задержан. Это житель того же села. Он помещен под арест на 72 часа, сообщает gagauzinfo.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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