Убийство в Кагуле: мужчина перерезал горло приятелю во время застолья

Убийство в Кагуле: мужчина перерезал горло приятелю во время застолья

Трагедия произошла сегодня утром в селе Слобозия Маре.

Полиция обнаружила 49-летнего мужчину с резаной раной в области шеи. Вскоре удалось задержать подозреваемого: как выяснилось, 29-летний мужчина распивал с жертвой алкоголь, после чего между мужчинами завязалась ссора.

Гость взял кухонный нож и перерезал хозяину дома горло. Труп он оставил во дворе, а сам сбежал, пишет deschide.md.

Подозреваемого доставили в инспекторат. Правоохранительные органы разбираются во всех деталях происшествия.

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