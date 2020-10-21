Убийство в Фалештах: мужчина до смерти забил собственного отца

0

Потерпевший успел вызвать полицию, однако вскоре скончался от полученных травм. Прибывшие на место ЧП правоохранители нашли бездыханное тело мужчины.

Трагедия произошла вчера вечером в одном из населенных пунктов Фалештского района. На место происшествия прибыла оперативная группа. На теле 57-летнего мужчины были обнаружены следы насильственной смерти, передаёт unimedia.info.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. 30-летний сын убитого задержан на 72 часа. Ему грозит тюремный срок.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.