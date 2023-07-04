Убийство в аэропорту

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Подробности произошедшей 30 июня трагедии

Анастасия Погодина, info@aif.md

В кишинёвском аэропорту в результате вооружённого нападения погибли два человека. Трагедия случилась в минувшую пятницу.

Две жизни – за отказ во въезде

Прибывшему в Кишинёв гражданину Таджикистана Рустаму Ашурову отказали во въезде. Как позднее объяснили руководители правоохранительных органов, основанием для задержания на границе послужило нечёткое объяснение прибывшим цели визита на территорию Республики Молдова.

Во время сопровождения его в стерильную зону он выхватил у сотрудника Пограничной полиции пистолет и застрелил его. Погибшему Сергею Мунтяну был всего 31 год. Второй жертвой преступника стал 40-летний инспектор службы безопасности кишинёвского аэропорта Игорь Чофу. У убитого осталось трое детей. С. Мунтяну работал в Пограничной полиции с 2011 года, а И. Чофу в службе безопасности аэропорта с 2022-го.

Группа переговорщиков пыталась договориться с агрессором, но получила категоричный отказ, включая заявление, что живых внутри не осталось.

Трагедия по минутам

Через несколько часов после двойного убийства Генеральный инспекторат полиции (ГИП) на пресс-конференции озвучил подробности случившегося. Глава ГИП Виорел Чернэуцан сказал, что злоумышленник прилетел в РМ рейсом Стамбул – Кишинёв в 14:48. При проверке документов прибывшего поставили в известность о том, что ему отказывают во въезде в нашу страну.

– В 15:21 документы данного пассажира были проверены сотрудниками Пограничной полиции, в это время он находился в изоляции. Его уведомили о недопустимости въезда на территорию Республики Молдова, – говорил В. Чернэуцан. – На момент прибытия злоумышленник не был объявлен в розыск в международных сетях Интерпола и Европола. Лишь в результате запросов после инцидента был получен ответ от коллег в Таджикистане, что он находится в международном розыске. Нападение на пограничного полицейского произошло в 17:13. Оно было неожиданным. Через две секунды полицейскому был нанесён обездвиживающий удар, затем агрессор застрелил полицейского и сотрудника службы безопасности аэропорта. Через две минуты, в 17:15, вмешался первый наряд полиции, который находился вблизи аэропорта. Полицейские вступили в перестрелку с нападавшим. До этого полиции удалось быстро эвакуировать людей из здания аэропорта и «при поддержке других коллег обезопасить фактический периметр аэропорта, чтобы предотвратить другие ситуации повышенного риска для граждан».

С преступником, которому удалось изолироваться, правоохранители вели переговоры, но безуспешно, идти на контакт он не собирался. В 17:18 по установленным протоколам была начата спецоперация не только на территории аэропорта, но и по всей Республике Молдова. В 17:30 группы документирования полиции и сотрудников экстренных служб Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям прибыли в аэропорт.

По словам Виорела Чернэуцана, с 17:30 до 17:50 параллельно проходили две операции. Штурмовая группа установила порядок штурма здания аэропорта, при этом были предприняты попытки переговоров с агрессором. «Группа переговорщиков пыталась договориться с ним, но получила категоричный отказ, включая заявление, что живых внутри не осталось. Это подтверждало видеонаблюдение – наши коллеги внутри не подавали признаков жизни», – заявил глава ГИП. Пришлось вмешаться штурмовой группе. Преступник вначале напал на неё, пытаясь защищаться, но всё закончилось в течение двух с половиной минут. Злоумышленник, получив несколько пулевых ранений, был задержан.

Убийство, а не терроризм?

По словам врио генпрокурора Иона Мунтяну, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства с отягчающими обстоятельствами, но речь идёт не о террористическом акте, уточнил он. Преступника задержали на основании ст. 166 Уголовного кодекса и будут судить в РМ, где он совершил двойное убийство.

Политик Ренато Усатый в размещённом в интернете видео заявил о специальной военной подготовке задержанного преступника. «Вчера, после того как я связался со структурами правоохранительных органов в Таджикистане и за его пределами, мне сообщили, что этот Рустам Ашуров – террорист, а не бандит, он прошёл военную подготовку в Афганистане много лет назад», – заявил Р. Усатый.

Врио генпрокурора Ион Мунтяну не подтвердил заявления политика. Он заметил, что, «судя по телодвижениям, злоумышленник – человек с хорошей физической подготовкой», но «подтверждённой информации о том, что он был связан с военными группировками, нет».

Впоследствии стало появляться больше информации о совершившем преступление в Молдове гражданине Таджикистана. Оказывается, раньше он был сотрудником МВД Таджикистана, где проработал около 7 лет, но был уволен. После прямого общения с властями Таджикистана было установлено, что Р. Ашуров объявлен в международный розыск за похищение директора банка.

Без информационного обмена

На произошедшую трагедию отреагировали многие политики, эксперты и рядовые пользователи. Звучали разные оценки, данные властям за реагирование на случившееся. Были и мнения, что «это преступление произошло в том числе из-за элементарного отсутствия информационного обмена с правоохранительными органами других государств, в частности в рамках СНГ». Было и заявление, что «Молдова не смогла оперативно получить информацию на стрелка в аэропорту Кишинёва, поскольку отозвала своего представителя из Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран СНГ». Ряд политформирований потребовали отставки руководителей Главного инспектората пограничной полиции и МВД.

Группы, отчёты, расследования

По информации из официального правительственного Тг-канала Prima sursă/Первоисточник, выяснилось, что 1 июля в связи со случившимся в кишинёвском аэропорту было проведено заседание Национального комитета авиационной безопасности (НКАБ). На нём было принято решение создать специальную рабочую группу на уровне экспертов в области безопасности аэропортов и общественного порядка с участием всех уполномоченных структур, которая в течение двух недель должна подготовить отчёт об анализе причин и обстоятельствах происшествия. На основе этого отчёта рабочая группа должна будет представить НКАБ рекомендации и предложения по укреплению существующей нормативно-правовой базы и «усовершенствованию процедурных протоколов, применяемых в повседневной деятельности по обеспечению безопасности и общественного порядка в Международном аэропорту Кишинёв».

Также стало известно, что в минувший понедельник, 3 июля, в Кишинёв прибыли представители правоохранительных органов Таджикистана, чтобы совместно с молдавскими коллегами выяснить все обстоятельства произошедшего вооружённого инцидента в аэропорту.

P. S. На момент сдачи номера в печать стало известно, что семьям убитых в аэропорту граждан будет выделено из резервного фонда и фонда потребления Международного аэропорта Кишинёв по 1 млн леев. Также было сообщено, что в больнице скончался и преступник.