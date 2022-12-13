Убийство школьницы в Тирасполе: подозреваемый задержан, он даёт признательные показания

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Подозреваемый в убийстве 15-летней Светланы Дитковской был задержан ночью 13 декабря оперативными сотрудниками управления уголовного розыска.

Как сообщает пресс-центр МВД Приднестровья, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Молодой человек даёт признательные показания, передаёт novostipmr.com.

Напомним, Светлана Дитковская пропала 1 декабря. В этот день девушка перед тем, как уйти из дома, разговаривала с неизвестным мужчиной по телефону. Родственники пытались связаться с девочкой, но звонок сбросили, а после телефон выключился.

8 декабря Светлану Дитковскую обнаружили мёртвой. Тело нашли в недостроенном здании возле школы №15 в Тирасполе. Труп с признаками насильственной смерти лежал в подвальном помещении.

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