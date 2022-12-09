Убийство школьницы в Приднестровье: в розыск объявлен 17-летний подозреваемый

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Илья Куценко подозревается в убийстве Светланы Дитковской. Учится в 11-м классе школы №8 в Тирасполе. Это бывший парень Светланы. Они встречались в течение нескольких месяцев в этом году. Юноша был среди тех, кто участвовал в поисках пропавшей девочки.

На фото Илье Куценко 16 лет. Сейчас ему 17 с половиной. Парень объявлен в розыск.

Напомним, что 15-летняя жительница Тирасполя пропала 1 декабря. Накануне, 8 декабря, тело девочки со следами насильственной смерти нашли в недостроенном здании возле школы.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ильи Куценко, просят звонить по телефону 102 в Приднестровье.

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