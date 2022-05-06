Убийство, насилие и поджог: жителя Чимишлии приговорили к 30 годам тюрьмы

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Чимишлийский суд приговорил 40-летнего гражданина к 30 годам лишения свободы по трём статьям: умышленное убийство, совершённое с особой жестокостью, бытовое насилие и умышленное уничтожение имущества путём поджога.

В сентябре прошлого года обвиняемый жестоким образом задушил своего 67-летнего отца, а после дважды ударил жертву топором по голове. Ранее мужчина уже совершал акты насилия в отношении своего родственника.

Кроме того, около года назад обвиняемый поджёг местный магазин. В результате пожара было уничтожено имущество на сумму более 406 000 леев.

Подсудимый признал себя виновным. Мужчине предстоит отбыть наказание в пенитенциарном учреждении закрытого типа.

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