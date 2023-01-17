Убийство малого бизнеса

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Предпринимательский патент в Молдове скоро станет историей

Любовь Чегаровская, info@aif.md

Налогово-бюджетная политика Молдовы на 2023 год предусматривает отмену патентов с 1 июля. Гражданам, работающим на основе этого документа, предлагается перейти на независимую деятельность. Патентообладатели сопротивляются, так как считают, что государство преднамеренно убивает этот вид бизнеса.

Минимум дискомфорта и потенциал для роста

Чтобы обсудить нововведение, выяснить проблемы и попытаться найти приемлемое для всех сторон решение, 10 января была организована встреча министра экономики Думитру Алайбы с патентообладателями – представителями из разных районов республики. Дискуссия продлилась почти полтора часа, во время которой представители малого бизнеса жаловались на условия труда, высокие налоги и низкие заработки.

Министр экономики Думитру Алайба с самого начала отметил, что пришло время развиваться, менять условия труда и совершенствоваться. Патентообладателям продлили ещё на полгода срок действия патентов, а сделано это было для того, «чтобы у правительства и Министерства экономики было достаточно времени подготовить правильное решение для работающих в сфере малого бизнеса».

– В налоговую политику на 2023 год, которая уже вступила в силу, введён термин «независимая деятельность», который в качестве законодательной инициативы предложил я, будучи депутатом парламента, – заметил Д. Алайба. – Знаю, что когда мы говорим о предпринимателях (будь то патентообладатель, владелец общества с ограниченной ответственностью и другие), то самый большой дискомфорт для них не выплата налогов, а проверки, ведение различного рода документации, составление отчётов, необходимость сохранять архивы, вести бухгалтерский учёт. При независимой деятельности нужны только журнал для записи объёма продаж и кассовый аппарат. И необходимо будет платить налог в размере 1% от продаж. Кроме того, будет удвоен размер допустимого годового оборота до 1,2 млн леев, что в 4 раза больше, чем сегодня для патентообладателей. Это предоставляет пространство для абсолютно законного роста и развития. Не нужны будут отчёты, ведение архивов, бухгалтерии.

Глава Минэкономики сказал, что в течение шести месяцев власть хочет разработать идеальное решение для патентообладателей, поэтому в марте-апреле в парламенте запланировано принять законодательный акт, который будет предусматривать, что все экономические агенты в течение ближайших трёх лет не будут подвергаться массовым проверкам, а если контроль всё же пройдёт, то штрафовать никого не будут. Но в то же время министр сделал оговорку: наказывать будут только при выявлении самых серьёзных нарушений при повторной проверке.

Также власти работают над документом, согласно которому будет создан фонд, куда перешедшие на независимую деятельность предприниматели смогут обращаться за средствами для развития. «Минимум дискомфорта и потенциал для роста», – так преподнёс новую форму деятельности для патентообладателей Д. Алайба.

Молдавское государство преднамеренно задушило этот род деятельности. Это политика выдавливания патентов из обращения.

Это не просто нажимать на кнопки

Руководитель инициативной группы патентообладателей района Штефан Водэ, районный и городской советник Ольга Чапки заметила, что патентообладатели с 2006 года всё время находятся на баррикадах. Патент в РМ ввели в период, когда страна была охвачена тотальным кризисом.

– Это был выход из положения, чтобы удержать людей в стране, – отметила О. Чапки. – В конце 2022 года большинством голосов парламент продлил срок работы по патентам до конца декабря 2024 года, а сейчас речь идёт уже о том, чтобы вывести их из системы с июля 2023 года… Мы что – самые большие дельцы, криминал, контрабандисты?.. Мы из числа тех, кто выбрал остаться в стране, кто решил быть отцом и матерью своим детям и сохранить семью. Патент – это род деятельности. Приобретён он людьми на свой страх и риск, и работаем мы в нечеловеческих условиях. И никто не может у нас его отобрать. Единственный вариант здесь может быть такой: в Республике Молдова создаются новые рабочие места, и на них устраиваются люди, которые стоят с утра до вечера на рынках, чтобы иметь выходные, каникулы, декретный отпуск. Государство, предоставляя хорошо оплачиваемые рабочие места, сохранит семьи, обеспечит гармонию в них.

Особое внимание предпринимательница обратила на требование законодательства о применении кассовых аппаратов при переходе на независимую деятельность.

– У меня нет образования в области информатики, – посетовала О. Чапки. – Говорят, мол, а что там такого – нажимать на кнопки? Но могут быть ошибки, а за каждую ошибку нужно платить. Дайте людям возможность работать. Мы из числа тех, кто оплачивает наперёд медицинскую страховку, патент, выплачивает рыночный сбор и взносы в фонд соцстрахования.

ЦИФРЫ

По данным Минэкономики, с 2017 года на независимую деятельность перешли 2 тыс. предпринимателей. А по патенту сейчас работают около 5 тыс. человек.

Средство не обогащения, а выживания

С недоверием к нововведению относится и представитель патентообладателей из Каушанского района Элеонора Цуркану. Она заметила, что за все годы существования патента ей пришлось участвовать во многих дискуссиях на высшем уровне, но никаких изменений в лучшую сторону так и не произошло, а были лишь обещания властей.

– Вы красиво говорите о новой форме работы – независимой деятельности… А я сужу по коллегам, которых заставили перейти на эту самую независимую деятельность, – говорила патентообладатель. – Известно, с какими проблемами сталкиваются они: в первую очередь – тяжёлые условия работы, а в зимний период при морозе кассовые аппараты перестают действовать. Мы работаем в павильонах, киосках, а не в закрытых помещениях с кондиционерами, и видим, как они носятся с этими кассовыми аппаратами под мышкой, открывают, закрывают. Если бы я увидела, что у работающих по новым правилам и с кассовым аппаратом всё отлично – у них большие объёмы продаж и так далее, – без разговора согласилась бы перейти на независимую деятельность.

Э. Цуркану также недовольна тем, что в законодательстве появилось положение, обязывающее пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями – патентообладателей – покупать за свой счёт полис обязательного медстрахования.

– Территориальные налоговые инспекции обязывают эти категории граждан покупать медицинский полис. Это полная катастрофа, – возмущалась она. – Одной пенсионерке, обладательнице патента, в налоговой не продлили документ, потребовав сначала оплатить полис ОМС. К тому же здесь мы видим полное расхождение: нам продлили срок работы по патентам на шесть месяцев, а полис обязывают покупать на год, и стоит он 2028 леев. В законе вроде написано, что это положение применяется только в том случае, если названные категории граждан запрашивают впервые патент, но мы не открываем, а продлеваем его. Патент – это средство не обогащения, а выживания.

Политика выдавливания из обращения

Обладатель патента, районный советник Резинского района Александру Вишневски сожалеет, что владельцев патентов зачастую представляют одними из самых плохих в стране, якобы по их вине экономика РМ чуть ли не поставлена на колени.

– Я ещё не видел ни одной фирмы в РМ, которая не ведёт двойную бухгалтерию. При продаже патентообладателям товара в фактуре порой не указывается его настоящая цена. И патентообладатель, реализуя товар с предусмотренной коммерческой надбавкой, должен заплатить налоги и за поставщика, – раскрывает реальное положение вещей А. Вишневски. – Зачастую даже не выдаются документы на товар. Я знаю человека, который уже лет 10 продаёт корма, но ни разу людям не выдал чека. Этого торговца не видят, а нас, патентообладателей, торгующих на рынках, обвиняют чуть ли не в контрабанде. Овощи и фрукты, продаваемые в Кишинёве, – без актов происхождения. Злаковые и корма привозят контрабандой грузовиками. Рыба в стране продаётся тоннами без документов происхождения. Только в Резине реализуется по четыре тонны рыбы в день без чеков. А сколько пива продаётся летом, минуя кассовый аппарат, вы знаете? Могу сказать, что продаются сотни и тысячи тонн пива. Это также касается табака и сигарет. Не патентообладатели возят баулами этот товар с Украины в Румынию. Цемент и песок, добытый со дна Днестра, – поинтересуйтесь, кто возит из Приднестровья грузовиками. Хотите сказать – тоже патентообладатели?

Предприниматель посетовал, что в 2022 году в Приднестровье было 16 тыс. патентообладателей, в то время как в превышающей его по размеру Молдове 5 тысяч.

– С 2016 года законодательство трижды продлевало срок работы по патентам, и всё это полумеры, – отметил А. Вишневски. – Новых патентов уже не выдают, а лишь продлевают их тем, у кого они есть. Молдавское государство преднамеренно задушило этот род деятельности. Это политика выдавливания патентов из обращения.

В ходе дискуссии высказали свою озабоченность по поводу грядущих изменений и другие участники встречи. Министр экономики предупредил всех, чтобы не надеялись, что и на этот раз под нажимом патентообладателей власти уступят.

– Не хочу, чтобы вы вышли отсюда с ложной надеждой, – предупредил Д. Алайба. – Лучше сконцентрироваться и за столом переговоров найти решение, которое устроит патентообладателей. Мы постараемся разобраться с проблемами. Есть вопросы, которые мы можем решить, но есть и такие, по которым мы не в силах что-либо сделать.

Участники переговоров разошлись, договорившись встретиться столько раз, сколько понадобится для того, чтобы найти устраивающее всех решение. Во всяком случае так утверждает министр.