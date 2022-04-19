Убийство из ревности: жительница Слободзеи проведёт в тюрьме 8 лет

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25-летняя гражданка признана виновной в совершении убийства.

Следствием установлено, что в день трагедии обвиняемая со своим сожителем находились в компании односельчан, употребляли спиртное. В ходе застолья возник конфликт с одной из присутствовавших там женщин: подсудимая приревновала её к своему сожителю.

Затаив злобу на обидчицу, она тайком от хозяев взяла кухонный нож и после того, как вся компания разошлась, отправилась к ней домой. В порыве агрессии гражданка нанесла сопернице два удара ножом в шею и грудь. Ранения оказались смертельными, женщина погибла на месте, пишет novostipmr.com.

О совершённом убийстве виновница сама сообщила по телефону участковому. Свою вину она полностью признала и раскаялась в содеянном. Суд приговорил гражданку к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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