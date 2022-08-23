Убийство девушки в Леова: подозреваемый признал свою вину и был отправлен на 30 суток в тюрьму

Суд Хынчешт приговорил подозреваемого в убийстве несовершеннолетней в Леова к 30 дням ареста. Решение было принято сегодня. Стоит отметить, что молодой человек полностью признал свою вину.

Ранее мы писали, что молодые люди познакомились в соцсетях, а при первой встрече у них произошёл конфликт на почве того, кто должен оплатить поездку в такси. В результате 18-летний парень вытащил нож и убил им 17-летнюю девушку. Труп он прикрыл ветками и сухой травой, после чего сбежал с места преступления.

О случившемся в полицию сообщил его приятель, ставший свидетелем убийства.

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