Убежище в Республике Молдова попросили более 6200 украинских граждан

0

С 24 февраля по 11 апреля в Бюро по миграции и убежищу поступило 6 215 заявлений о предоставлении убежища.

По данным МВД, с начала войны в Украине на территорию нашей страны въехало 375 343 гражданина Украины, выехало – 276 913. На текущий момент в Молдове находятся 93 120 граждан соседней страны, передаёт moldpres.md.

Всего на территории Республики Молдова находятся 96 882 иностранных гражданина, из них 48 421 – несовершеннолетние.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.