Убежище в Республике Молдова попросили 973 украинских гражданина

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С 24 февраля по 3 марта 136 386 граждан Украины въехали на территорию Республики Молдова, из них 132 535 – через молдавско-украинскую границу и 3 527 – через молдавско-румынскую.

По данным МВД, за тот же период территорию Республики Молдова покинули 74 816 граждан Украины. На сегодняшний день на территории страны осталось 61 570 граждан Украины, в том числе 23 179 несовершеннолетних. Наибольший поток людей с Украины зафиксирован в пунктах пропуска “Паланка”, “Тудора”, “Отачь” и “Крива”, передает moldpres.md.

За последние 8 дней в различные территориальные отделения Бюро по миграции и убежищу обратились 1 759 человека, в том числе 973 заявления на предоставление убежища подали граждане Украины.

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