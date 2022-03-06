Убежище в Молдове попросили 1429 украинцев

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C 24 февраля по 6 марта (по состоянию на 04.00) было зарегистрировано 354831 пересечение границы РМ: 216490 на въезд в страну и 138341 – на выезд.

Наиболее востребованными были КПП “Паланка”, “Тудора” и “Отачь”. Убежище за указанный срок запросили 2260 иностранцев, из которых 1429 граждан Украины.

За последние 12 часов границу пересекли 30835 человек, включая 26361 иностранца. 17533 выехали из РМ.

Граждан призывают пользоваться всеми КПП на территории РМ, чтобы не перегружать отдельные пункты.

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