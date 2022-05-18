У жительницы Чимишлии украли крупную сумму денег. Один из воров — бывший зять жертвы (ВИДЕО)

У жительницы Чимишлии украли крупную сумму денег. Один из воров — бывший зять жертвы (ВИДЕО)

По подозрению в краже задержаны двое мужчин из Шолданешт.

Двоюродные братья 37 лет и 41 года проникли в дом жительницы села Сагайдак Чимишлийского района и похитили 30 000 евро и 60 000 леев. Как оказалось, один из злоумышленников – бывший зять потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Подозреваемые задержаны, оба ранее судимы за различные преступления. Мужчинам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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