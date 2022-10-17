У здания Высшей судебной палаты проходит митинг в поддержку Игоря Додона (ФОТО)

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Депутаты парламента, муниципальные советники, члены и сторонники ПСРМ и экс-президента собрались у здания Высшей судебной палаты, где сегодня рассматривается дело Игоря Додона. Участники акции требуют прекратить беспредел и освободить его.

Сам Додон называет своё дело политическим заказом, вброшенным в информационное пространство именно сейчас, чтобы отвлечь внимание населения от роста цен и тарифов, а также от других проблем.

– Господа Робу и Булат поторопились передать это дело в суд в надежде на продление своих мандатов в Генеральной прокуратуре, однако этого не произошло. ПДС их поматросила и бросила, и все судьи и прокуроры, которые сейчас пытаются играть на руку действующему руководству страны, должны понимать, что их ждёт та же участь. Очевидно, что это дело – политический заказ. Как только оно было передано в суд, Олеся Стамате и Сергей Литвиненко начали давить на судей. Хочу напомнить, что в ближайшие месяцы судьям ВСП предстоит пройти преветтинг. Власти надеются, что при помощи этого давления в отношении меня будет вынесено то решение, на которое они рассчитывают, – заявил Додон журналистам перед началом заседания.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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