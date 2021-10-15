У здания Апелляционной палаты проходит пикет в поддержку Стояногло

У здания Апелляционной палаты проходит пикет в поддержку Стояногло

Десятки граждан, в том числе депутаты Блока коммунистов и социалистов, протестуют в эти минуты у здания Апелляционной палаты Кишинёва. Сегодня судьи рассмотрят запрос адвокатов Александра Стояногло об его освобождении из-под домашнего ареста, а также обращение прокурора, ведущего это дело, который настаивает на том, чтобы Стояногло был помещён в пенитенциар. 

Протестующие требуют освободить генпрокурора.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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