У Вулканешт КамАЗ въехал в микроавтобус: пострадал водитель

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На въезде в село Александру Иоанн Куза со стороны Вулканешт столкнулись КамАЗ и грузовой микроавтобус.

По словам очевидцев, микроавтобус находился на главной дороге. От удара водитель машины вылетел на проезжую часть. По счастливой случайности мужчина остался жив, хотя и получил множество травм, пишет gagauzinfo.md.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.

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