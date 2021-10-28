У Вулканешт КамАЗ въехал в микроавтобус: пострадал водитель

У Вулканешт КамАЗ въехал в микроавтобус: пострадал водитель

На въезде в село Александру Иоанн Куза со стороны Вулканешт столкнулись КамАЗ и грузовой микроавтобус.

По словам очевидцев, микроавтобус находился на главной дороге. От удара водитель машины вылетел на проезжую часть. По счастливой случайности мужчина остался жив, хотя и получил множество травм, пишет gagauzinfo.md.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.

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