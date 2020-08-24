У вице-премьера по реинтеграции подтвержден коронавирус

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Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Кристина Лесник заболела коронавирусом и проходит лечение дома.

Как говорится в сообщении для прессы Бюро по реинтеграции, Лесник следует указаниям врачей, а они следят за развитием симптомов заболевшей. Вице-премьер призвала граждан соблюдать противокоронавирусные правила, чтобы защитить себя, свои семьи и не подвергать риску окружающих.

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