У вице-премьера по реинтеграции подтвержден коронавирус

У вице-премьера по реинтеграции подтвержден коронавирус

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Кристина Лесник заболела коронавирусом и проходит лечение дома.  

Как говорится в сообщении для прессы Бюро по реинтеграции, Лесник следует указаниям врачей, а они следят за развитием симптомов заболевшей. Вице-премьер призвала граждан соблюдать противокоронавирусные правила, чтобы защитить себя, свои семьи и не подвергать риску окружающих.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md