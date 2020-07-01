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Сегодня у входа в здание примарии Кишинёва установили термосканер, который автоматически будет фиксировать температуру тела сотрудников и посетителей учреждения. Оборудование предназначено для предотвращения заражения инфекцией COVID-19. Оно заменит инфракрасные термометры, которые требуют присутствия сотрудника, измеряющего температуру входящих в здание людей.

Термосканер представляет собой монитор, в котором установлена ​​чувствительная к температуре видеосистема. Когда человек с температурой тела выше 37˚C проходит перед системой, монитор становится красным и издает звуковой сигнал. А если человек, проходящий перед термосканером, не надел защитную маску, экран становится желтым и также издает звуковой сигнал.

Оборудование было передано примарии на 3 недели. Всё это время термосканер будет работать в тестовом режиме. По окончании отведенного срока муниципалитет примет решение о необходимости его приобретения.

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