У входа в Ботанический сад посадили 75 дубов

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Представители ООН, руководство Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и Министерства иностранных дел, а также генеральный примар муниципия Ион Чебан посадили сегодня 75 столбчатых дубов у входа в Ботанический сад.

Мероприятие посвящено 75-летию Организации Объединенных Наций.

Я всегда рад участвовать в подобных акциях. Я и далее буду принимать участие в мероприятиях по посадке деревьев или в кампаниях по уборке города, чтобы Кишинёв вновь стал зелёным, чистым и благоустроенным городом. Наш город заслуживает того, чтобы выглядеть по-другому, и мы вместе можем внести свой вклад в этот процесс, – отметил Ион Чебан.

Градоначальник также добавил, что только во время проведения акции по посадке деревьев осенью 2020 года и весной этого года волонтёрами, сотрудниками примарии Кишинёва и её подразделений, а также рядовыми гражданами в зелёных зонах города и пригородов было посажено около 70 тысяч деревьев разных видов.

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