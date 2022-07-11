У украинца изъяли фальшивые права на границе

У украинца изъяли фальшивые права на границе

Инцидент произошёл накануне на КПП “Леушень”.

К линии контроля подъехал автомобиль Toyota Rav4, за рулём которого находился 43-летний гражданин Украины. Мужчина предъявил водительское удостоверение, выданное якобы украинскими властями. Пограничники выяснили, что документ сфальсифицирован. 

Мужчина отказался сотрудничать с правоохранителями и не признался, что пользовался поддельными правами. Ему был выдан протокол о правонарушении. Фальшивый документ изъяли и направили на экспертизу.

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