У тираспольчанина сгорело авто, которое пытались угнать

У тираспольчанина сгорело авто, которое пытались угнать

В минувшие выходные в Тирасполе во дворе многоэтажного дома сгорел автомобиль. Всё произошло около двух часов ночи.

В пожарную часть поступили звонки от очевидцев и соседей. Volkswagen спасти было невозможно, автомобиль выгорел полностью.

Причиной ЧП могло послужить короткое замыкание электропроводки. Хозяин авто рассказал, что ранее подобных проблем у него не было.

Выяснилось, что авто пытались угнать. Предположительно злоумышленник проводил манипуляции с проводами под приборной панелью, а когда произошло возгорание, скрылся с места происшествия.

По факту произошедшего проводится разбирательство.

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