У тираспольчанина из-за проблем с проводкой загорелся автомобиль

Во дворе многоэтажного дома загорелся Volkswagen. Хозяину авто о произошедшем сообщили очевидцы, они же и вызвали пожарных.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, своевременный звонок спасателям спас автомобиль от полного выгорания. Салон не пострадал, но моторный отсек огнём уничтожен.
Владелец рассказал, что в машине имелись проблемы со стартером. По всей вероятности, причиной воспламенения стало короткое замыкание электропроводки.
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