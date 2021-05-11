У тираспольчанина из-за проблем с проводкой загорелся автомобиль

У тираспольчанина из-за проблем с проводкой загорелся автомобиль

Во дворе многоэтажного дома загорелся Volkswagen. Хозяину авто о произошедшем сообщили очевидцы, они же и вызвали пожарных.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, своевременный звонок спасателям спас автомобиль от полного выгорания. Салон не пострадал, но моторный отсек огнём уничтожен.

Владелец рассказал, что в машине имелись проблемы со стартером. По всей вероятности, причиной воспламенения стало короткое замыкание электропроводки.

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