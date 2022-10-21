У столичного аэропорта установили палатки для обогрева

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Пограничная полиция установила сегодня у здания Кишинёвского международного аэропорта палатки, оборудованные обогревательными приборами.

Как уточнили в ведомстве, палатки установлены на холодный период года. Теперь вход в аэропорт осуществляется по двум коридорам: первый вход предназначен для пассажиров с маленькими детьми и сотрудников аэропорта без багажа. Второй вход предназначен для всех пассажиров с ручной кладью и зарегистрированным багажом, которые будут проходить контроль безопасности, пишет moldpres.md.

Пограничная полиция призывает пассажиров прибывать в аэропорт вовремя, не менее чем за три часа до вылета, чтобы оперативно пройти все процедуры контроля.

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