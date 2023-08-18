У сотрудников Таможенной службы – новая форма

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С этой недели на пограничных постах путешественников встречают сотрудники таможни в форме нового образца.

Дизайн нового обмундирования разработан по европейскому образцу и адаптирован к современным климатическим условиям.

Процесс оснащения территориальных подразделений форменной одеждой будет осуществляться поэтапно. Сотрудники таможни также смогут использовать действующий образец форменной одежды, пишет moldpres.md.

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