У сотрудников Таможенной службы – новая форма

С этой недели на пограничных постах путешественников встречают сотрудники таможни в форме нового образца.
Дизайн нового обмундирования разработан по европейскому образцу и адаптирован к современным климатическим условиям.
Процесс оснащения территориальных подразделений форменной одеждой будет осуществляться поэтапно. Сотрудники таможни также смогут использовать действующий образец форменной одежды, пишет moldpres.md.
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