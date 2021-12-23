У сотен жителей Ботаники в пятницу не будет воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 13:00 временно останутся без воды потребители, проживающие по следующим адресам:

бул. Дачия, 32-40, в том числе с дробями; ул. Куза-Водэ, 15.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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