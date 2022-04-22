У школьников начинаются пасхальные каникулы

У школьников начинаются пасхальные каникулы

У учащихся начальных школ, гимназий и лицеев с сегодняшнего дня начинаются пасхальные каникулы. Они продлятся 10 дней. За парты дети вернутся 3 мая. 

В учебных заведениях страны обучаются более трёхсот тысяч школьников. Поскольку в этот период у детей больше свободного времени, и они могут попасть в ситуации, угрожающие их безопасности, полиция рекомендует принять более строгие меры для их защиты.

– Никогда не открывайте дверь незнакомцам, даже если они говорят вам, что они от ваших родителей. Дверь всегда должна быть заперта; не предоставляйте личные данные или фотографии тем, с кем вы переписываетесь в Интернете; не говорите незнакомым людям по телефону, что вы одни дома; не предоставляйте данных о своей семье, — предупреждают правоохранители. 

В случае опасности детям следует обратиться в ближайший полицейский участок или позвонить по номеру 112.

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