У школьников начинаются пасхальные каникулы

У школьников начинаются пасхальные каникулы

Сегодня у школьников в Молдове начинаются пасхальные каникулы. Они продлятся 10 дней. За парты дети вернутся 11 мая. 

Следующие каникулы, летние, начнутся 1 июня, после завершения учебного года. В то же время учащимся 9-х и 12-х классов предстоит сдать выпускные экзамены – в этом году они отменены не будут, так как парламент был распущен и не успел принять соответствующее решение.

Число учащихся в Молдове превышает 300 тысяч.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md