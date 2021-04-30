У школьников начинаются пасхальные каникулы

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Сегодня у школьников в Молдове начинаются пасхальные каникулы. Они продлятся 10 дней. За парты дети вернутся 11 мая.

Следующие каникулы, летние, начнутся 1 июня, после завершения учебного года. В то же время учащимся 9-х и 12-х классов предстоит сдать выпускные экзамены – в этом году они отменены не будут, так как парламент был распущен и не успел принять соответствующее решение.

Число учащихся в Молдове превышает 300 тысяч.

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