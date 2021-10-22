У школьников начинаются осенние каникулы

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Учащиеся школ, гимназий и лицеев образования Молдовы отправляются с завтрашнего дня на осенние каникулы, которые продлятся 9 дней.

Осенние каникулы продлятся с 23 по 31 октября. Ранее Министерство образования приняло решение продлить осенние каникулы для школьников с целью предотвращения распространения вируса COVID-19, обеспечения профилактики и безопасности в учебных заведениях, передаёт moldpes.md.

Министерство образования обращает внимание руководителей государственных и частных общеобразовательных учреждений об установлении во время осенних каникул гибкого или специального графика работы, привлекая только персонал, строго необходимый для обеспечения функциональности учреждений. Сотрудники, присутствие которых в школе не является обязательным, будут осуществлять свою деятельность дистанционно.

Во время осенних каникул в государственных и частных учебных заведениях начального, гимназического и лицейского образования не будут проводиться мероприятия с физическим присутствием учеников и учителей.

По плану 2021-2022 учебного года, следующие каникулы будут зимой – с 25 декабря по 9 января (16 дней). Кроме того, у школьников будут весенние и пасхальные каникулы.

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