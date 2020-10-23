У школьников начинаются осенние каникулы

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Учащиеся школ, гимназий и лицеев отправляются с завтрашнего дня на осенние каникулы, которые продлятся 9 дней. Дети вернутся к занятиям 2 ноября.

Учебные заведения, в которых 1 ноября будут размещены избирательные участки, откроются на день позже. В этих учреждениях будет проведена дезинфекция помещений, пишет moldpres.md.

Глава Министерства образования, культуры и исследований Игорь Шаров призвал руководителей местных профильных органов в сфере образования проинструктировать учителей и учащихся о мерах безопасности во время осенних каникул.

Следующие каникулы, зимние, начнутся 25 декабря и продлятся 17 дней – до 10 января.

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