У сельчанина сгорела баня из-за замкнувшей проводки

У сельчанина сгорела баня из-за замкнувшей проводки

В селе Карагаш загорелась баня в жилом доме. Днём мужчина растопил печь и пригласил друзей попариться. Побыв некоторые время в сауне, компания вышла на перерыв.

Когда снова открыли дверь, из помещения повалил сильный дым и появилось пламя, пишет mvdpmr.org. Огонь быстро охватил внутреннюю часть бани.

Подоспевшие пожарные ликвидировали очаг возгорания и не допустили распространения огня на жилую площадь.

Пострадавших нет, инспекторы рассматривают версию короткого замыкания старой электропроводки.

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