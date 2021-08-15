У россиянина обнаружили рекордные 27 тысяч антител после «Спутника V»

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У жителя Москвы выявили титр нейтрализующих антител на уровне рекордных 27 тысяч после вакцинации российским препаратом «Спутник V» в феврале. По словам медиков, такой уровень может говорить о сильной иммунной системе, которая хороша как защита от вируса, но в случае реального заражения коронавирусом последствия могли бы оказаться довольно тяжелыми.

Мужчина два раза пересдавал анализы, чтоб убедиться в корректности результатов. Но они оказались верными — около месяца назад у него обнаружили титр в 27 тысяч, две недели назад — около 26. Он рассказал, что практически никогда не испытывал проблем со здоровьем, даже простудиться для него — большая редкость. Он предположил, что на уровень антител мог повлиять подход к мерам профилактики коронавируса, передаёт lenta.ru.

– Я ношу маску, когда нужно — перчатки. Но не довожу всю эту историю до фанатизма, не обливаюсь антисептиком каждые полчаса, нет такой паранойи. Больше думаю о том, чтобы не заразить других, — объяснил он.

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