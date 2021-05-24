У привитых в случае заражения постковидный синдром будет легче, – Гинцбург

У привитых в случае заражения постковидный синдром будет легче, – Гинцбург

Граждане, которые привились против новой коронавирусной инфекции, однако заболели COVID-19, будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома, заявил ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. В то же время случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины “Спутник V” единичны. В основном они фиксируются в течение трех недель после второй прививки, когда еще не полностью выработан иммунитет. 

– Конечно, – сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос. – В случае вакцинации весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму.

По данным завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, председателя правления Российского респираторного общества, академика РАН Александра Чучалина, после COVID-19 у многих людей выявляется постковидный миокардит, большие изменения со стороны легких, поджелудочной железы, печени и ряд других проблем.

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