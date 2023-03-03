У превысивших скорость водителей будут приостанавливать права (ФОТО)

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Водители, превысившие максимально допустимую скорость на 60 км/ч и более, будут наказаны приостановлением права на управление транспортным средством. Это – одно из положений законодательной инициативы Министерства внутренних дел, принятой в четверг во втором чтении голосами 54 депутатов парламента.

Строже будут наказаны и водители, которые не уступают дорогу пешеходам: дополнительная санкция увеличится с 4 до 5 штрафных баллов, а денежная – от 30 до 36 у.е.

Кроме того, владелец машины обязан сообщить в течение 60 дней личность лица, находившегося за рулём в момент совершения ДТП. В противном случае будет наказан сам хозяин авто, передаёт ipn.md.

В случае других нарушений наказания будут менее суровыми. Например, водители, которые не соблюдают дорожную разметку, получат предупреждение.

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