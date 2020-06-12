У претуры Чекан нашли подозрительный предмет: на место прибыли сапёры

У претуры Чекан нашли подозрительный предмет: на место прибыли сапёры

Сапёры и полицейские прибыли к претуре Чекан после того, как там был обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату. 

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, звонок в службу 112 поступил примерно в 11.00. На место происшествия прибыли полицейские и сапёры. Зону оцепили. Подозрительный предмет, похожий на гранату, был найден во время проведения работ, передаёт deschide.md.

Все обстоятельства выясняются.

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