У предприятия “LiftService” новый директор

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан в ходе заседания с сотрудниками предприятия “LiftService” представил нового директора учреждения Петру Бодурина.

– Сегодня поговорил с сотрудниками LiftService. Обсудили проблемы предприятия и тарифы, а также поговорили о том, как можно улучшить работу сотрудников. Нам многое ещё предстоит сделать для предоставления качественных услуг, большой проблемой является нехватка персонала, – отметил Чебан.

В настоящее время в компании работают 169 квалифицированных специалистов, которые обеспечивают техническое обслуживание 2621 лифта в многоквартирных домах, а также в медицинских и государственных учреждениях.

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