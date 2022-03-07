У православных верующих начался Великий пост: календарь-инфографика

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Сегодня начался Великий пост, он продлится 7 недель. Все эти дни постящиеся будут воздерживаться от молока, мяса, яиц, разнообразных молочных продуктов. И съесть рыбу можно будет всего два раза. Какие продукты можно есть в разные дни поста, можно узнать в календаре-инфографике, подготовленном aif.ru.

Первая неделя

Начало поста — очень строгое. После разгульной Масленицы и Прощеного Воскресенья первые дни придется отсидеть на воде. Мирянам рекомендуется воздерживаться от еды только в первый день — Чистый понедельник, то есть 7 марта. А вот монашествующие будут держать строгий пост целых три дня. И пить только воду.

Сухоядение

Самые строгие дни поста — помимо голодания на воде — дни сухоядения. И этих дней во время самого длинного поста довольно много. Три — на каждой обычной неделе: понедельник, среда и пятница. А еще первая неделя Великого поста и большая часть последней.

В эти строгие дни можно употреблять только термически необработанную пищу: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, мед.

Исключением является хлеб — хоть он и печется в печи, есть его можно, но, разумеется, постный, без сахара, яиц, молока и растительного масла в составе.

Важно! Сухоядение — самый трудный вид поста. Поэтому церковь рекомендует спрашивать на его держание благословения духовника. Проконсультироваться нужно также со своим лечащим врачом, так как есть хронические заболевания, при которых не рекомендуются такие жесткие ограничения. Мы бы рекомендовали в любом случае посоветоваться со специалистом при любых изменениях диеты.

Горячая пища без масла

Со второй недели Великого поста по вторникам и четвергам разрешена горячая пища без масла. И в такие дни соблюдать пост проще, выбор блюд становится более разнообразным. Добавляются различные супы и каши из злаков, вареный картофель. Да и вареные и тушеные горячие овощи насыщают и согревают гораздо лучше, чем просто салаты из сырых овощей. Также позволяются орехи, семена, хлеб — достаточно калорийная пища, с которой нужно соблюдать меру.

Горячая пища с маслом

Всего два дня в неделю можно добавить в пищу растительное масло. В церковной традиции оно называется елеем, и часто это название можно увидеть в календарях постного питания. Масло можно использовать в субботу и воскресенье. Вот когда можно и картошечку пожарить, котлеты морковные или капустные приготовить.

Бокал вина

Для поддержания сил постящихся в выходные можно выпить один бокал вина, только один раз за день. Причем рекомендуется этот поддерживающий бокал развести водой. Так что вино в выходные это не способ расслабиться и выпить бутылочку за ужином.

Также в выходные разрешено виноградное вино. Но только один бокал за трапезу (которая, кстати, по правилам тоже должна быть одна, максимум две для мирян — завтрак и нечто среднее между обедом и ужином). И бокал этот желательно разбавить водой. Важно помнить, что вино дозволяется только для поддержания сил постящегося, а не для того, чтобы воскресное застолье было повеселее.

Морепродукты

Некоторыми канонами, например, греческим, разрешаются блюда из черепокожих — моллюсков и гадов морских. Некоторые традиции приравнивают их к рыбе, соответственно разрешают только на Благовещение и Вербное Воскресенье, а какие-то — просто приравнивают моллюсков к морским растениям, не включая их в разряд холоднокровных животных.

Сколько трапез в день

Для мирян рекомендуется всего два приема пищи: дневной, нечто среднее между завтраком и обедом, и вечерняя трапеза — ужин. А вот в монастырях правила более жесткие, монашествующим разрешен всего один прием пищи в день.

Праздничные дни

В праздничные дни питание постящихся может немного меняться.

7 апреля. Благовещенье. В этом году праздник выпадает на четверг, на стол можно будет поставить рыбные блюда и горячую пищу с растительным маслом, выпить бокал вина. Рыбные дни — это в иерархии постных дней условно «самая высокая ступень», поэтому в эти дни позволены все виды постной пищи, от сырых овощей-фруктов-орехов до блюд с икрой и рыбой.

16 апреля. Лазарева суббота. К обычной субботней трапезе можно добавить рыбью икру.

17 апреля. Вербное воскресенье. Можно есть рыбу, растительное масло и пить вино.

Страстная неделя

Как и первая неделя, последняя — очень строгая. Первые три дня нужно придерживаться сухоядения. В Великий четверг верующие вспоминают Тайную Вечерю. По разным канонам разные рекомендации: по уставу Святой Горы Афон разрешается горячая пища с маслом и вином.

22 апреля — Страстная или Великая пятница. В этот день сидят на воде вплоть до пятничной вечерни, кульминационным моментом которой является вынос плащаницы из алтаря на середину храма, где она и остается до субботней ночи — пасхальной полунощницы.

23 апреля — Страстная суббота. Обычно в этот день рекомендуют также воздерживаться от пищи. Но некоторые каноны разрешают горячую пищу. И даже — бокал вина для поддержания сил.

Кто не должен поститься

Все правила постных дней касаются только здоровых и взрослых постящихся. Пост не должны соблюдать больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, люди, чья работа связана с тяжелым физическим трудом, престарелые, а также заключенные и путешествующие. Все эти группы православных верующих могут соблюдать пост, но по более мягким правилам и с благословения своего духовника. И после консультации с лечащим врачом, что обязательно.

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