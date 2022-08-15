У православных верующих начался Успенский пост

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Успенский пост начался 14 августа у православных христиан. Это один из четырёх многодневных постов церковного года.

Успенский пост установлен в православии в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Цели у него такие же, как и у Великого поста — подготовка к переживанию особо значимого события. Успенский пост православные верующие соблюдают, чтобы быть «достойными праздника» завершения земной жизни Божьей Матери, сообщает news.vtomske.ru.

Согласно церковному преданию, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа Божья Матерь закончила свою земную жизнь.

Что можно и нельзя есть в Успенский пост?

Успенский пост является строгим. Согласно монастырскому уставу, на период поста по понедельникам, средам и пятницам (15, 17, 19, 22, 24, 26 августа) предписано сухоядение — можно есть хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед. Нельзя употреблять горячую пищу.

Во вторник и четверг (16, 18, 23, 25 августа) идет горячая пища без масла — супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы.

В субботу и воскресенье (14, 20, 21, 27 августа) разрешается горячая пища с добавлением растительного масла. Это могут быть супы, каши, картофель, тушеные, печеные овощи.

Послабление допускается только в один день — праздник Преображения, или Яблочный Спас. Он приходится на 19 августа. В этот день можно есть рыбу и горячую пищу. Во Время великого поста подобных праздничных дней больше, из-за чего послабления в еде происходят чаще.

По церковным правилам, на период Успенского поста верующие должны полностью воздерживаться от пищи животного происхождения — мяса и мясных изделий, рыбы, морепродуктов, яиц и молочных продуктов.

Соблюдение поста носит рекомендательный характер, так как бывают ситуации, когда человек в силу состояния здоровья или других жизненных обстоятельств не может исключить мясо и молочные продукты из рациона.

Во многом вопрос, что можно есть в Успенский пост, а что нельзя, должен решаться индивидуально.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который празднуется 28 августа, не входит в пост, если не выпадает на среду или пятницу. В 2022 году праздник выпадает на воскресенье.

Что нельзя делать?

Священнослужители отмечают, что суть Успенского поста не только в диете, но и в духовном развитии. В это время верующие должны уделять больше времени посещению богослужений, молитве в храме и дома.

В период поста верующим не рекомендуют устраивать гуляния и участвовать в различных увеселениях. Также священнослужители советуют воздержаться от распития алкоголя и других вредных привычек.

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