У православных христиан начался Рождественский пост

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Православные христиане, которые соблюдают церковный календарь по старому стилю, вступают сегодня, 28 ноября, в пост Рождества Христова. Он продлится до 6 января включительно, передаёт ipn.md.

На протяжении поста христиане должны воздерживаться от продуктов животного происхождения. Разрешено употребление рыбы по субботам, воскресеньям и в христианские праздники.

В контексте пандемии в церквях принимаются все защитные меры. Христиане носят маски, соблюдают физическую дистанцию, а в церкви собирается не более 50 человек. Поверхности обрабатываются дезинфицирующим средством, помещение регулярно проветривается. При необходимости, священник приходит домой с молитвами к людям преклонного возраста, к больным.

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