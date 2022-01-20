У правительства нет решений для сдерживания роста цен на хлеб и молочную продукцию

У правительства нет решений для сдерживания роста цен на хлеб и молочную продукцию

Это в рамках заседания парламента дала понять Наталья Гаврилица. О том, какие меры кабмин принимает для того, чтобы не допустить подорожания хлеба и молочной продукции, премьера спросил депутат БКС Раду Мудряк. 

– В ноябре хлеб подорожал на 20%. Молочные изделия – на 12%. Если, как говорят некоторые эксперты, цены вырастут ещё на 40%, будет совсем плохо. Какие меры вы предпринимаете для того, чтобы не допустить этого? – спросил социалист. 

В ответной реплике Гаврилица дала понять, что правительство не имеет рычагов для сдерживания роста цен.

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