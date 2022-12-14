У правительства будет собственная рождественская ярмарка

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Её разместят в сквере Национального дворца ,,Nicolae Sulac”. В отличие от мероприятий, организованных муниципалитетом с 17 декабря, старт правительственным мероприятиям будет дан 23 декабря.

В кабмине уточнили, что в этом году на рождественской ярмарке „Деревня колядок” будет 20 деревянных домиков, в которых будут продавать изделия народных промыслов, народные инструменты, традиционные костюмы, деревянные и глиняные предметы искусства. У жителей и гостей столицы будет возможность принять участие в серии мастер-классов, на которых народные умельцы поделятся своими секретами изготовления поделок. Они также смогут отведать традиционные блюда, извар и другие деликатесы, приготовленные искусными поварами. Маленькие посетители насладятся весёлой обстановкой с аниматорами, а в домике Деда Мороза дети смогут пообщаться и сфотографироваться с ним.

Художественная программа будет проходить только по пятницам, субботам и воскресеньям с участием оркестров и исполнителей народной музыки, фольклорных ансамблей и духовых оркестров.

– Концепция рождественской ярмарки этого года будет ориентирована на мобильность культуры, поэтому профессиональные артисты из Кишинёва выступят на сценах населённых пунктов Республики Молдова, а сцену ярмарки в столице оживят артисты из районов страны. Некоторые концерты в программе Национального дворца будут транслироваться в прямом эфире на установленном в сквере светодиодном экране, – говорится в сообщении для прессы кабинета министров, передаёт ipn.md.

Ярмарка будет работать ежедневно с 15:00 до 21:00 до 7 января.

Ранее примария муниципия Кишинёв сообщила, что даст старт зимним праздникам в столице 17 декабря. Главную ёлку страны в этом году установили на площади Великого национального собрания, а вокруг неё будет обустроена ярмарка. Кроме того, на ПВНС установят карусели.

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