У пересекавшего границу иностранца нашли фейковый документ

У пересекавшего границу иностранца нашли фейковый документ

Сегодня в пункте пропуска “Леушены” остановили автобус, следовавший в Бухарест. При проверке в багаже одного из пассажиров, 36-летнего гражданина Грузии, были обнаружены азербайджанские водительские права. Документ содержал признаки подделки.

Иностранец рассказал, что оригинальные права у него изъяли за нарушение ПДД. Тогда он заплатил 25 долларов за новые.

Поддельный документ изъяли и направили на экспертизу. Все обстоятельства выясняются.

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