У переболевших COVID-19 мужчин выявляют поражения глазных нервов

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Одним из признаков или последствий коронавируса может стать поражение нервной ткани глазного яблока, снижающее способность к восстановлению роговицы. Оно чаще всего проявляется у мужчин с хроническими заболеваниями, считают учёные Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ).

Такое поражение тканей условно названо “офтальмологическая маска”, пишет nauka.tass.ru.

– Учёные ТюмГМУ представили анализ офтальмологических проявлений новой коронавирусной инфекции. Наше исследование показало, что так называемые офтальмологические маски новой коронавирусной инфекции чаще проявляются у мужчин. Врачи зафиксировали, что офтальмологические проявления в коронавирусной инфекции начинаются чаще всего с неврита зрительного нерва и язвой роговицы. Риск поражения органа зрения выше у пациентов, имеющих атеросклероз, артериальную гипертонию, либо травму глазного яблока, патологию крови, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и сахарный диабет, – сообщила профессор университета Мария Пономарёва.

Для офтальмологических масок COVID-19 характерно наличие язвенных процессов роговицы, располагающихся преимущественно в оптической зоне. Это значит, что страдают сосуды глазного яблока, и, как следствие, нарушается питание роговицы, снижается её способность к восстановлению. Поражение нервной ткани глазного яблока чаще всего наблюдается у пациентов молодого возраста.

– Поражение может быть первичным проявлением новой коронавирусной инфекции в инкубационном периоде, либо оно обнаруживается вместе с COVID-19, – уточнила эксперт.

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